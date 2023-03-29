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Galatasaray'da transferin önceliği Milot Rashica!

Yeni sezon kadro planlaması için kolları sıvayan Galatasaray'ın yol haritası netleşiyor! Sarı-kırmızılılar transferde önceliği Milot Rashica'ya vermeyi planlıyor

Giriş: 29.03.2023 - 12:44 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'da transferin önceliği Milot Rashica!

Şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray bir yandan da gelecek sezon kadrosunu şekillendirmek için kolları sıvadı. Dries Mertens ile sözleşme uzatmayı planlayan sarı-kırmızılıların kiralık oyuncularla ilgili planlamaları da netleşiyor. Galatasaray ilk olarak Milot Rashica'nın bonservisini almayı planlıyor.

Bu yaz Norwich City'den kiralanan Kosovalı golcü performansıyla beğeni toplarken Okan Buruk'un raporu da olumlu oldu. Galatasaraylı idarecilerin sezon sonunu beklemeden Norwich ile masaya oturacağı öğrenildi.

Kariyerine Galatasaray'da devam etmeye sıcak bakan Rashica için gözden çıkarılan meblağ ise 5 milyon Euro. Sarı-kırmızılılar, Kosovalı yıldız için 5 milyon Euro'luk bir bonservis teklifi yapmayı planlıyor.

Galatasaray, Icardi transferine kıyasla daha kolay görünen Rashica'yı geç kalmadan renklerine bağlayarak Arjantinli golcü için harekete geçmeyi düşünüyor.

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