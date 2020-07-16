ARDA TURAN BELİRSİZLİĞİ

Devre arasında Galatasaray'a imza atması beklenen Arda Turan için yönetimden onay çıkmayınca transfer gerçekleşmemişti. Barcelona ile olan sözleşmesi biten Arda için yine Galatasaray haberleri çıksa da yönetim kanadından henüz bir onay gelmedi.