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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi: Muslera'yı istiyorlar! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi: Muslera'ya talip çıktı!

        Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Sarı-kırmızılıların efsane ismi Fernando Muslera'ya da Brezilya'dan talip çıktı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 15:09
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          Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fernando Muslera'ya Breziyla'dan flaş bir talip çıktı.

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          Brezilya basınında Correio Do Povo'nun haberine göre, Galatasaray ile sözleşmesinde son senesine giren 37 yaşındaki Uruguaylı file bekçisini Gremio kadrosuna katmak istiyor.

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          Kaleye tecrübeli bir ismi almak isteyen Gremio yönetimi, Fernando Muslera'yı sözleşmesi bitmeden takıma getirmek için girişimlere başladı ve kısa süre içinde teklifini yapması bekleniyor.

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          Haberin detaylarında Muslera'nın Brezilya'da oynamaya sıcak baktığı yazılırken, ilerleyen günlerde transferde gelişmeler yaşanabilir.

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          Galatasaray ile birlikte birçok kupa kaldırma başarısı gösteren Muslera bu süreçte 457 resmi maça çıkarken kalesinde 491 gol gördü ve 161 maçta da kalesini gole kapadı.

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