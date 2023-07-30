Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi: Muslera'ya talip çıktı!
Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Sarı-kırmızılıların efsane ismi Fernando Muslera'ya da Brezilya'dan talip çıktı!
- 1
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fernando Muslera'ya Breziyla'dan flaş bir talip çıktı.
- 2
Brezilya basınında Correio Do Povo'nun haberine göre, Galatasaray ile sözleşmesinde son senesine giren 37 yaşındaki Uruguaylı file bekçisini Gremio kadrosuna katmak istiyor.
- 3
Kaleye tecrübeli bir ismi almak isteyen Gremio yönetimi, Fernando Muslera'yı sözleşmesi bitmeden takıma getirmek için girişimlere başladı ve kısa süre içinde teklifini yapması bekleniyor.
-
- 4
Haberin detaylarında Muslera'nın Brezilya'da oynamaya sıcak baktığı yazılırken, ilerleyen günlerde transferde gelişmeler yaşanabilir.
- 5
Galatasaray ile birlikte birçok kupa kaldırma başarısı gösteren Muslera bu süreçte 457 resmi maça çıkarken kalesinde 491 gol gördü ve 161 maçta da kalesini gole kapadı.
- 6