Ozan Kabak imzayı attı! İşte bonservis bedeli...

Galatasaray, Ozak Kabak'ın 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a transfer olduğunu açıkladı. Genç futbolcu, Alman ekibi ile 5,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda VfB Stuttgart 1893 AG kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü Şirketimize 11.000.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir."