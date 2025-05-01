Galatasaray'da Sivasspor mesaisi!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 01.05.2025 - 15:01 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:01
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 10'a 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
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