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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Sivasspor maçı mesaisi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Sivasspor maçı mesaisi

        Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 20:41 Güncelleme: 30.04.2025 - 20:41
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        Galatasaray'da Sivasspor maçı mesaisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u konuk edecek olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma ve 4'e 4 oyun çalışmasının ardından 4 takımlı turnuvayla sona erdi.

        Galatasaray, yarınki idmanla Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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