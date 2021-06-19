Galatasaray'da başkanlık seçimi sona erdi ve sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı Burak Elmas oldu. Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas arasındaki yarış son sandığa kadar sürerken 30. ve son sandık sonucunun da açıklanmasının ardından kongrenin gerçekleştirildiği Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda büyük coşku yaşandı. Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu'nun yanına gitti ve kürsüye birlikte geldiler. Başkanlık konuşmasından önce de sözü, Eşref Hamamcıoğlu'na bıraktı.
Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Genel Kurulu'nun takdirinin her şeyin üzerinde olduğunu vurgularken bu sonucun Galatasaray'da uzun süredir özlenen kardeşlik ve kucaklaşma döneminin başlangıcının olacağını dile getirdi. Demokratik bir yarış olduğunu belirten Hamamcıoğlu, katılım gösteren üyelere teşekkür ederken Burak Elmas ve ekibini de tebrik ederek başarılar diledi.
— Habertürk Spor 🇹🇷 #BizimÇocuklar (@HTSpor) June 19, 2021
"YARINDAN TEZİ YOK" DEDİ
28. sandık itibariyle öne geçen ve 29. sandık sonrasında seçilen başkanın sarı-kırmızılı renklerdeki kravat takması geleneğini sürdüren Burak Elmas, Hamamcıoğlu'ndan sonra söz aldı. Tüm adaylara ve katılım gösteren üyelere teveccühleri nedeniyle teşekkür eden Elmas "Galatasaray kararını verdi ama Galatasaray kaybetmedi. Yarından tezi yok sorunları hep bir olarak halledeceğiz. Birlikte çok şey başaracağız" ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'DA BÖYLE GÖRDÜK"
Kürsüye Eşref Hamamcıoğlu'yla birlikte gelmesi üzerine yöneltilen soruyu da yanıtlayan Burak Elmas, "Bizim öğrendiğimiz Galatasaray bu. Onun için öğrendiğimiz gibi davrandık" dedi.
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