Real Betisli Alex Moreno için yaptığı girişimlerden sonuç alamayan, Mario Rui'nin de maliyetini yüksek bulan Galatasaray sol bek mevkisi için Hollandalı Patrick van Aanholt'a döndü.

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre Hollandalı futbolcunun menajeriyle yarın bir görüşme yapılacak. Sarı-kırmızılılar 2 artı 1 yıllık sözleşme teklif edecek.

Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren sol bek için bonservis bedeli ödenmeyecek.

Hollanda basını Van Aanholt'a en iyi teklifi yapan kulübün Galatsaray olduğunu yazdı.

Galatasaray transferi bitirmesi halinde 15 Temmuz'da PSV Eindhoven maçı için Uefa'ya göndereceği kadroda Patrick Van Aanholt'un ismini de bildirecek. Kariyerinde Chelsea, Newcastle United, Leicester City gibi takımlarda da forma giyen Hollandalı oyuncu, geçen sezon Crystal Palace ile çıktığı 23 maçta 1 gol atarken, 2 de asist yaptı.