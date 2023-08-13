Galatasaray'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek Galatasaray hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip yarın akşam gerçekleştireceği idmanla Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Galatasaray, rakibiyle deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kazanmıştı.