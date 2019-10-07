Biz tabii ki hiçbir zaman sahada Galatasaray yönetimi ve kültürü olarak 'Neden şu kişi ilk 11’de, neden şu kişi 90 dakika oynuyor, neden şu kişi oyuna geç alındı?' bir yanlışın, bir müdahalenin içine girmeyiz. Galatasaray kültüründe asla müdahale yoktur. Tüm çarklar görevini yapar ve sonunda zafere ulaşır."