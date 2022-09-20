Galatasaray'ın kadroda düşünmediği oyunculardan Mostafa Mohamed sezon başında Fransa'nın Nantes takımına satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Mısırlı forvet kısa sürede takımının vazgeçilmez oyuncularından biri oldu.

Nantes ile 11 maça çıkan Mostafa Mohamed, 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Fransız takımı, potansiyeli ve yaşının genç olması nedeniyle Mostafa Mohamed'in bonservisini almayı düşünüyor. Galatasaray bu durumda 5 milyon 700 bin euro kazanacak.

CICALDAU VE MORUTAN'DA SON DURUM Bu arada Galatasaray'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Ittihad takımına kiralanan Alexandru Cicaldau, 4 maçta süre alırken, takımına skor katkısı yapamadı.

İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralık giden Olimpiu Morutan ise 6 maçta 1 gol, 1 asist katkısı yaptı. Galatasaray geçen yaz transfer ettiği Cicaldau ve Morutan için 10.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.