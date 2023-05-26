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Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan ve sadece 3 puana ihtiyacı olan Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

Giriş: 26.05.2023 - 16:05 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
AA

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 36. haftada 30 Mayıs Salı günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenmanda, 3 gruba ayrılan futbolcular 8'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, topa sahip olma çalışması ve 2'ye 2 oyunun ardından 4 takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.

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