Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 36. haftada 30 Mayıs Salı günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenmanda, 3 gruba ayrılan futbolcular 8'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, topa sahip olma çalışması ve 2'ye 2 oyunun ardından 4 takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.