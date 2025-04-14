Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        74
        Fenerbahçe
        FB
        71
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        48
        ikas Eyüpspor
        EYP
        47
        Rams Başakşehir
        İBFK
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
        Trabzonspor
        TS
        39
        Göztepe
        GÖZ
        39
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Tümosan Konyaspor
        KON
        37
        Bellona Kayserispor
        KYS
        36
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        34
        Net Global Sivasspor
        SVS
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Mario Lemina formayı kaptı; orta sahanın ilacı oldu - Galatasaray Haberleri

        Mario Lemina formayı kaptı; orta sahanın ilacı oldu

        Galatasaray'da Fenerbahçe derbisiyle birlikte 11'e dönen Mario Lemina, bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi. Transferi sonrasında hazır olmadığı gerekçesiyle kenara gelen Gabonlu formayı kaptı; yerini sağlamlaştırdı

        Giriş: 14.04.2025 - 09:51 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lemina 'ortaya' ilaç oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'ın ara transfer döneminde Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı Mario Lemina maç temposu yakaladıkça takımın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.

        Özellikle son haftalarda gösterdiği performansla adından söz ettiren Lemina, orta sahada "süpürücü" rolündeki etkili oyunuyla hem savunmaya büyük destek oluyor hem de takımın direncini artırıyor.

        Beşiktaş maçında 11’de yer almayan Lemina bu kararın ardından kısa sürede tekrar şans buldu.

        Son iki lig karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkarak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi.

        F.BAHÇE VE SAMSUNSPOR MAÇINDA YILDIZLAŞTI

        Özellikle Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde 62 dakika boyunca sahada kalan Gabonlu futbolcu, 3 pas arası, 4 uzaklaştırma ve 1 top kapma istatistikleriyle takımına kritik katkı sağladı.

        REKLAM

        Ardından Samsunspor karşısında da iyi performans sergileyen Lemina, 3 top kapma, 1 uzaklaştırma ve 1 pas arasıyla rakibin hücum hamlelerini etkisiz hale getirdi.

        Henüz yüzde 100’ünde olmayan Lemina maç performansında tecrübesiyle fark yaratmayı başarıyor.

        Okan Buruk’un Torreira, Lemina ve Sara’dan oluşan orta saha kurgusu ikinci toplarda rakiplerine büyük üstünlük kurarak atak devamlılığı sağlıyor.

        Pozitif bir karakter olan Gabonlu yıldızın varlığı Kemerburgaz’da da etkisini hissettiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Daha 7 yaşında... 2 gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Daha 7 yaşında... 2 gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Altın yeni haftaya rekorla başladı
        Altın yeni haftaya rekorla başladı
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Denizli'de miras kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Denizli'de miras kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Karla karışık yağmur ve zirai don uyarısı
        Karla karışık yağmur ve zirai don uyarısı
        Trump'tan Rusya'nın saldırısına ilişkin: Korkunç
        Trump'tan Rusya'nın saldırısına ilişkin: Korkunç
        Efsane karakter gerçekte kimden ilham aldı?
        Efsane karakter gerçekte kimden ilham aldı?
        Habertürk Anasayfa