Galatasaray'ın ara transfer döneminde Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı Mario Lemina maç temposu yakaladıkça takımın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.

Özellikle son haftalarda gösterdiği performansla adından söz ettiren Lemina, orta sahada "süpürücü" rolündeki etkili oyunuyla hem savunmaya büyük destek oluyor hem de takımın direncini artırıyor.

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Beşiktaş maçında 11’de yer almayan Lemina bu kararın ardından kısa sürede tekrar şans buldu.

Son iki lig karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkarak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi.

F.BAHÇE VE SAMSUNSPOR MAÇINDA YILDIZLAŞTI Özellikle Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde 62 dakika boyunca sahada kalan Gabonlu futbolcu, 3 pas arası, 4 uzaklaştırma ve 1 top kapma istatistikleriyle takımına kritik katkı sağladı. REKLAM Ardından Samsunspor karşısında da iyi performans sergileyen Lemina, 3 top kapma, 1 uzaklaştırma ve 1 pas arasıyla rakibin hücum hamlelerini etkisiz hale getirdi. Henüz yüzde 100’ünde olmayan Lemina maç performansında tecrübesiyle fark yaratmayı başarıyor. Okan Buruk’un Torreira, Lemina ve Sara’dan oluşan orta saha kurgusu ikinci toplarda rakiplerine büyük üstünlük kurarak atak devamlılığı sağlıyor. Pozitif bir karakter olan Gabonlu yıldızın varlığı Kemerburgaz’da da etkisini hissettiriyor.