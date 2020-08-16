Galatasaray'da ikinci testler negatif!

Galatasaray futbol takımına tatil dönüşü yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif sonuç tespit edilen 2 oyuncunun ikinci testlerinin negatif olduğunu duyurdu!Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Klinik şikayetleri bulunmayan oyuncularımız için tedbir amaçlı izolasyon süreci devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray 14 Ağustos'ta yapılan açıklamada 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.