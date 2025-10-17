Habertürk
      Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Icardi vites artırdı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Icardi vites artırdı!

        Bu sezon kasım sonu gibi antrenmanları başlaması beklenen ancak sakatlıktan erken dönen Mauro Icardi son dönemde vites artırdı. Tecrübeli golcü ilave izin kullanmayarak antrenmanlara katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 11:18 Güncelleme: 17.10.2025 - 11:18
        Icardi vites artırdı!
        Geçen sezon Tottenham karşılaşmasında sakatlanan ve sezonu kapatan Icardi'nin geri dönüşü için kasım sonu işaret ediliyordu.

        En az bir sene sonra antrenmanlara başlaması beklenen Arjantinli yıldız sezon öncesi kampa katılırken sakatlığa bağlı kilo fazlalığı da eleştiri konusu olmuştu.

        Galatasaraylı profesyonellerin gözetiminde olan Icardi milli maç arasında da vites artırdı. Hem Liverpool hem Beşiktaş maçlarında formayı Osimhen'e kaptıran Arjantinli golcü milli maç arasında Okan Buruk'tan ilave izin talep etti.

        Okan Buruk iki günlük izni verirken Icardi'ye 'ekstra çalışma yapması' telkininde bulunurken tecrübeli golcü de ilave izin kullanmayarak antrenmanlara katıldı.

        Fiziksel olarak kendisine gelmeye başlayan Arjantinli futbolcu antrenmanlarda da vites artırdı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Icardi'nin Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

        Arjantinli yıldız bu sezon Süper Lig'de oynadığı 320 dakikaya 5 gol sığdırdı.

        Habertürk Anasayfa