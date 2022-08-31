Spor Toto Süper Lig'in dört haftası geride kalırken Galatasaray'da hücum performansı kafaları karıştırdı. Dört haftada sadece 2 gol atan sarı-kırmızılılarda Haris Seferovic'in performansı da soru işaretlerini beraberinde getirdi. Sezon öncesi kamplarında ve hazırlık maçlarında yıldızlaşan tecrübeli golcünün performans düşüklüğü dikkatlerden kaçmadı.

HAZIRLIK DÖNEMİNİN YILDIZIYDI

Galatasaray'daki ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıkan Seferovic, topla ilk buluşmasında rakip fileleri havalandırırken Salernitana mücadelesini de boş geçmedi ve takımın tek golünü kaydetti. 30 yaşındaki golcü Fiorentina maçında da iki asist birden yaptı ve hazırlık döneminin en çok konuşulan ismi oldu. Hem atan hem de attıran Seferovic'in resmi maç performansı ise sınıfta kaldı.

8 DENEMEDE GOLÜ BULAMADI

Ligin ilk üç haftasında en çok hücum girişiminde bulunan ve bu girişimlerden en çok şut çıkaran takım olan Galatasaray'da Seferovic ise etkisiz kaldı. Ceza sahasında 8 kez gol girişiminde bulunan İsviçreli santrfor bunlarda fileleri bulmayı başaramadı. Üç net gol pozisyonu harcayan tecrübeli golcünün performansının haftadan haftaya düştü.