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Galatasaray'da gündem Lale Orta! Basın toplantısı düzenlenecek

Galatasaray'da MHK ve Fenerbahçe'yi hedef alan sosyal medya paylaşımlarının ardından gündeme dair basın toplantısı düzenleme kararı alındı. Sarı-kırmızılılar son günlerde yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenleyecek

Giriş: 21.03.2023 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'da gündem Lale Orta! Basın toplantısı düzenlenecek
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası geride kalır ve milli araya girilirken gündem MHK ve son dönemdeki hakem kararları...

MHK Başkanı Lale Orta'nın Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki bir pozisyonun tartışıldığı beIN Trio programına ve maç özetine müdahale ettiği iddiaları ve devamında Lale Orta'nın açıklamaları gündeme otururken sarı-kırmızılı kulüp de bir basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda yapacağı basın açıklamasında MHK Başkanı Lale Orta'nın hedef alınacağı ve son haftalarda verilen hakem kararlarına sert bir dille tepki gösterileceği belirtiliyor.

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