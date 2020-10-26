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Galatasaray'da gözler Diagne'de

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, MKE Ankaragücü maçına Mbaye Diagne’yi hazırlıyor. Radamel Falcao’nun cezalı olduğu maçta Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılıların gol ayağı olacak

26.10.2020 - 16:41 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'da gözler Diagne'de - GS haberleri

Galatasaray’da Fatih Terim eksik pozisyonlar için formül üretiyor. Falcao’nun kırmızı kart cezalısı olduğu sarı kırmızılılarda, tecrübeli teknik adam forvet pozisyonuna Diagne’yi hazırlıyor.

Senegalli futbolcu ile özel olarak ilgilenen Terim’in, Diagne’ye MKE Ankaragücü maçının kendisini göstermesi için şans olduğunu söylediği belirtildi.

Sezon başındaki performansından memnun olduğunu futbolcusuna ileten Fatih Terim’in, Diagne’den aynı performansı göstermesini istediği öğrenildi.

Sezona etkili bir başlangıç yapan Mbaye Diagne, Süper Lig’de şans bulduğu 5 maçta gol atamazken, Avrupa Ligi eleme turlarında 3 maçta 2 gol kaydetmeyi başardı.

Teknik heyet, sakatlığı nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giymeyen Feghouli’nin yerine sağ kanatta oynayan Emre Kılınç’dan memnun.

Cezayirli futbolcunun durumuna göre 26 yaşındaki oyuncunun, sağ kanatta görev yapmaya devam edebileceği ifade edildi.

Diğer yandan Galatasaray’da, Etebo'nun cezasını tamamlaması teknik heyetin elini rahatlattı. Nijeryalı futbolcu, 1 maçlık cezasının ardından tekrar formasına kavuşacak.

Erzurum deplasmanında Ömer Bayram’ı o pozisyonda değerlendiren Fatih Terim'in, MKE Ankaragücü maçında Etebo’yu oynatacağı gelen haberler arasında.

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