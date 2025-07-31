Galatasaray'da Frankowski adım adım Fransa'ya!
Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, devre arasında sarı-kırmızılılara gelen Przemyslaw Frankowski'nin satın alma opsiyonuyla kiralanacağını öne sürdü.
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Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşan ve oyuncuyu İstanbul'a getiren Galatasaray, kaleci transferini de bir an önce bitirmek istiyor.
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Sarı-kırmızılılar hem gelecek oyunculara kaynak oluşturmak hem de yabancı kontenjanında yer açmak için satış da yapmak zorunda...
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Bu doğrultuda hareket eden G.Saray için, Fransız basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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FRANKOWSKI, RENNES YOLUNDA!
L'Eqiuipe'in haberine göre Ligue 1 temsilcisi Rennes; Przemyslaw Frankowski'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için sona yaklaştı.
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SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
Fransız ekibiyle Galatasaray'ın, opsiyon konusunda son detayları görüştüğü aktarıldı.
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SATIN ALMA OPSİYONU BELİRLENDİ
Herhangi bir pürüzün çıkmaması halinde deneyimli sağ bekin transferinin gerçekleşeceği ve opsiyonun 5.5-6 milyon Euro arasında olacağı haberin detaylarında yer aldı.
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MALİYETİ 8 MİLYON EURO
Polonyalı sağ bekin satın alma opsiyonuna 7 milyon Euro veren sarı-kırmızılılar, kiralama bedeli de 1 milyon Euro ödemişti.
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralanan 30 yaşındaki sağ bek, 15 maçta 1 asistlik performans sergiledi.
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