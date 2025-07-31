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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Frankowski adım adım Fransa'ya! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Frankowski adım adım Fransa'ya!

        Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, devre arasında sarı-kırmızılılara gelen Przemyslaw Frankowski'nin satın alma opsiyonuyla kiralanacağını öne sürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 12:05 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:05
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        • 1

          Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşan ve oyuncuyu İstanbul'a getiren Galatasaray, kaleci transferini de bir an önce bitirmek istiyor.

        • 2

          Sarı-kırmızılılar hem gelecek oyunculara kaynak oluşturmak hem de yabancı kontenjanında yer açmak için satış da yapmak zorunda...

        • 3

          Bu doğrultuda hareket eden G.Saray için, Fransız basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        • 4

          FRANKOWSKI, RENNES YOLUNDA!

          L'Eqiuipe'in haberine göre Ligue 1 temsilcisi Rennes; Przemyslaw Frankowski'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için sona yaklaştı.

        • 5

          SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

          Fransız ekibiyle Galatasaray'ın, opsiyon konusunda son detayları görüştüğü aktarıldı.

        • 6

          SATIN ALMA OPSİYONU BELİRLENDİ

          Herhangi bir pürüzün çıkmaması halinde deneyimli sağ bekin transferinin gerçekleşeceği ve opsiyonun 5.5-6 milyon Euro arasında olacağı haberin detaylarında yer aldı.

        • 7

          MALİYETİ 8 MİLYON EURO

          Polonyalı sağ bekin satın alma opsiyonuna 7 milyon Euro veren sarı-kırmızılılar, kiralama bedeli de 1 milyon Euro ödemişti.

        • 8

          Geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralanan 30 yaşındaki sağ bek, 15 maçta 1 asistlik performans sergiledi.

        • 9
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