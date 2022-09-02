Galatasaray'a 2020-21 sezonunda transfer olan Norveçli futbolcu, 2021 yılbaşı gecesi gözüne havaifişek çarpması sonrası yaralanmış ve çeşitli operasyonlardan sonra futbola mucize şekilde geri dönmüştü.

Norveçli yıldız dün akşam saatlerinde bir açıklama yapmış ve hakkındaki iddialara yanıt vermişti.