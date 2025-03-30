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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da derbi mesaisi başladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da derbi mesaisi başladı

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 14:47 Güncelleme: 30.03.2025 - 14:47
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        Galatasaray'da derbi mesaisi başladı!
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, derbinin hazırlıklarına başladı.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

        Galatasaray yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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