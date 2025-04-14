Galatasaray'da Bodrum FK mesaisi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı konuk edecek olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.