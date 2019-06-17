17 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray'ın Ever Banega transferinde anlaşma sağladığı ve resmi açıklamanın bu hafta yapılacağı öne sürüldü!
Fox Sports'un haberine göre Galatasaray, Ever Banega transferinde Sevilla ve Arjaninli oyuncuyla anlaştı.
Sarı-kırmızılıların tecrübeli orta saha ile üç yıllık sözleşme konusunda anlaştığı belirtildi.
Haberde transferin 4 milyon Euro'ya mal olacağı da kaydedildi.
EVER BANEGA KİMDİR?
Boca Juniors altyapısından yetişen Banega, 2008 yılında, 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Valencia'ya transfer oldu. Daha sonra Atletico Madrid, Newell's gibi kulüplerde kiralık olarak oynayan Arjantinli yıldız, 2014 yılında 2,5 ilyon Euro'ya Sevilla'ya transfer oldu. İki yıl Endülüs ekibinde forma giydikten sonra Inter'e bedelsiz olarak transfer olan Banega, 2017 yılında 7 milyon Euro ile Sevilla'ya geri döndü.
Endülüs ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi olan Benaga, geçen sezon 51 maçta 8 gol 11 asistlik performans sergiledi. Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebilen Banega, Arjantin Milli Takımı'yla 65 maça çıktı, 6 gol attı.
Doğum tarihi: 29 Haziran 1988
Yaş: 30
Uyruğu: Arjantin
Boyu: 1,74
Mevki: Orta saha
Ayak: Sağ
Güncelkulüp: Sevilla
Piyasadeğeri: 15 ilyon Euro
Son sezon istatistikleri: 51 maç 8 gol 11 asist
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