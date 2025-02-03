Galatasaray'da Ahmed Kutucu: Mertens ile golü çalıştık!

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Ahmed Kutucu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

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İşte 24 yaşındaki futbolcunun o sözleri:

Çok mutluyum. Bu benim çocukluk aşkım. İyi mücadele ettik. Zor bir rakipti. Kazandık. İnşallah böyle devam ederiz ve şampiyon oluruz. Takımda çok büyük oyuncular var, onlardan antrenmanda bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Onlarla sahada olmak gurur verici. Dries ağabey ile bu duran topu kornerde çalıştık. Ben verme dedim ama yine de pası verdi. Gol sevincimde belliydi, çok heyecanlıydım.