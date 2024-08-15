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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da ağustos ayı divan kurulu toplantısı yapıldı: "Florya projesi, Galatasaray'ın geleceği" - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da ağustos ayı divan kurulu toplantısı yapıldı: "Florya projesi, Galatasaray'ın geleceği"

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün projeleri hakkında bilgi vererek, Florya'da önemli bir gelişim planı yürüttüklerini ve Kemerburgaz'daki altyapı tesislerinde modern bir yapılanma oluşturduklarını belirtti. Aslantepe Vadisi'nde salon sporları için tesisler yapılacağını ve kulübün sportif başarılarının artırılmasının hedeflendiğini vurguladı. Eski başkan Adnan Polat ise Florya projesinin Galatasaray'ın geleceği için kritik olduğunu ve projenin hasılat paylaşımı modeliyle hayata geçirileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 12:08 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:09
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        "Florya projesi, Galatasaray'ın geleceği"
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        Galatasaray Kulübü Divan Kurulu ağustos ayı olağan toplantısı yapıldı.

        RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda Aykutalp Derkan başkanlığındaki toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, eski başkanlardan Adnan Polat ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

        Dursun Özbek, mayıs ayından itibaren Galatasaray için yeniden çalışmalara başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Şu anda bizim için Florya konusu var. Geçmiş dönemde oradaki 42 dönümlük arsanın alınmasıyla kulübe destek verecek bir proje geliştirmiştik. Galatasaray Kulübünün amacı spordur. Yaratabildiğimiz ne kadar olanak varsa, bunu sportif faaliyetler için kullanacağız. Florya'daki projenin hazırlıklarını geçen dönemde yapmıştık. Sonra yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte bir karara vardık. Yeni yönetimin bu işi düzenlemesi için daha erken bitecek bir ihaleyi yapmama kararı aldık. Tekrar seçildikten sonra konuyu tekrar ele aldık. Seçimden önceki gelişmeler, ihaleye katılacak bazı firmalar için ufak da olsa tereddüt oluşturdu. Başkalarıyla da görüşmeler yaptık. Bu ihaleyi yapmak için eski başkanlarımızdan Adana Polat'a ricada bulunduk. Bu işi en iyi yönetebilecek kişinin o olduğunu düşünüyorum. Florya, Galatasaray için önemli bir proje. Bütün bu yapılan projelerin amacı kulübü sportif anlamda daha yukarı çıkarmaktır."

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        Galatasaray Adası'nın 2 senedir hizmet verdiğini vurgulayan Özbek, "Galatasaray Adası'nda kullanılmayan sadece bir bölgemiz kaldı. Eski küçük havuzun olduğu yerde yakında çalışmalara başlayacağız. Yaklaşık 1000 metrekareye yakın bir etkinlik alanı oluşturuyoruz. Burayı da kiralamayı düşünüyoruz. Buradan gelen parayı da su sporlarında kullanacağız." diye konuştu.

        KEMERBURGAZ'DA ÇOK ÖZEL BİR YAPILANMAMIZ VAR"

        Özbek, Kemerburgaz'daki tesislerin altyapı için önemli olduğunu dile getirdi.

        Tesisleşmenin spor kulübü için önemine vurgu yapan Özbek, "Yaklaşık 130 dönümlük bir proje yaptık. Sezonu burada açtık. Çok değerli bir üyemiz, altyapı tesislerini eleştirdi. Kendisi bu konuda haklı. Altyapının gelişmesi için ne yaptığımıza bakmamız lazım. Kemerburgaz'da çok özel bir yapılanmamız var. Orada daha modern ve güzel bir tesisle gençlerimizi eğiteceğiz. Orada küçük bir gecikme yaşıyoruz. Ana müteahhit ile bir sıkıntımız vardı. 1 ay önce kendisi görevi bıraktı. Kendi imkanlarımızla projeyi tamamlama aşamasına geldik. Çok kısa sürede tesislerimiz, hizmet vermeye başlayacak." şeklinde konuştu.

        Özbek, Aslantepe Vadisi ile ilgili ise şunları söyledi:

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        "Stadın Vadistanbul'a inen tarafında yaklaşık 60 dönümlük bir araziyi 49 yıllığına kulübe kazandırdık. Burada salon sporlarına yönelik tesisler yapacağız. Bunun için de imar durumunun alınması lazımdı. Zemin etüdü eksik kalmıştı. İmar durumunu aldıktan sonra tesisi kulübe kazandırmaya çalışacağız. Paris 2024 Olimpiyatları bitti. Türkiye'nin ne kadar başarılı olduğu tartışılıyor. Paris'e giden tüm sporcularımızı kutluyorum fakat oraya gönderdiğimiz Galatasaraylı sporcu sayısı az. Bu yüzden bu Aslantepe Vadisi bizim için çok önemli bir proje. Bütün salon sporlarını bir araya getirmeyi istiyoruz. Bu konuda çok kararlıyız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla elimizden geleni yapıyoruz. Olimpiyatlarda daha başarılı olmamız lazım. Daha fazla Galatasaraylı sporcunun olimpiyatlara katılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

        Başkan Özbek, futbol takımıyla bu sene 25. şampiyonluğu hedeflediklerini belirterek, "Süper Kupa'da aldığımız mağlubiyet sonrası lige galibiyetle başladık. 3 önemli bölgeye transfer yaptık. Avrupa'da başarılı olmamız gerekiyor. Özellikle sosyal medya üzerinden kulübü karalamaya çalışıyorlar. 2 senedir şampiyon olan bir takım olarak bu tarz iftiralara uğrayacağımızı biliyorduk. Bizi üzen sizden yeterli desteği alamamamız. Bu saldırılara karşı yanımızda olduğunuzu daha fazla hissettirmeniz gerekiyor. Hiçbir başarı kazanmamakla itham edildik. Hangi konuda olursa olsun şeffaf olduk. Birlik olursak, bize zarar veremeyecekler." şeklinde görüş belirtti.

        Başkan Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak'ın "18 tane ismi zikredilmeyen Galatasaraylı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya çağrıldı. 18 kişinin listesini almak istedim ama alamadım. Niye çağırıyorlar bizi? Bu konunun takipçisi olacağım." sözlerine ise şöyle cevap verdi:

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        "Dışardan yapılan saldırılara ve iftiralara karşı dikkatli olalım. Tek yumruk olduğumuzu gösterelim. Birisi sosyal medyadan bir şey yazıyor. Doğruluğu da sorgulanmıyor. Galatasaray'a büyük zarar veriyorsunuz. Bu söylediğiniz şeyler yarın gazetede haber olacak. Sosyal medyada yazılan şeylerin doğruluğunu tespit etmeden bunları burada söylemenin Galatasaray'a ne faydası var? Bana bunları sordunuz mu? İfade ettiğiniz şeyleri kabul etmiyorum. Böyle asparagas haberlerin arkasına takılıp, gerçekmiş gibi konuşmak son derece kötü. Biz tenkitten kaçmayız. Eğer yanlışımız varsa kabul ederiz. Böyle bir palavranın arkasına takılmak ve yönetim kurulunu töhmet altında bırakmak Galatasaray'a yakışmıyor."

        "GALATASARAY GÖREVE ÇAĞIRDIĞINDA HAYIR DİYEMEZSİNİZ"

        Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Florya'nın Galatasaray için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Başkan ısrarla Florya'daki projeye el atamamı istedi. Galatasaray, sizi göreve çağırdığında hayır diyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

        "Savaşlardan dolayı ciddi bir ekonomik kriz var. Türkiye, bu sıkıntıları yaşıyor. Bu durum spor dünyasını da etkiliyor." diyen Polat, şöyle devam etti:

        "Galatasaray, bütün olursa bu krizi aşar. Bu yolda başkan önemli adımlar attı. Florya, bizim geleceğimiz için çok önemli. Florya'da 22 bin metre karelik bir arazimiz vardı. Başkan, oradan 42 dönümlük arazi daha aldı ve kulübe çok büyük iyilik yaptı. Burada yapacağımız projenin maliyeti, toplamda 200 milyon dolar civarında. Galatasaray'ın bu projeyi yapması için kendi kadrosu ve finansmanı olması lazım. Biz kendimiz bu projeyi yaparsak vergi muafiyetimizi kaybediyoruz. Galatasaray, bu sebeplerden dolayı projeyi kendisi yapmamalı. Başkasına yaptırmalıyız. Hasılat paylaşımı ile bu işi yapacağız. Benim başkanlığını yaptığım bir ihale komisyonu var. Bu işleri yaparken bunun bir de denetimi olacak."

        Adnan Polat, şirketiyle Florya'da çok fazla inşaat yaptığını belirterek, "Orada belirlenecek fiyatlar inşaatın satışında önemli. Satış hızı da çok önemli. Bu ihaleye girecek şirketler için belli standartlar koyacağız. Biz, teklifleri değerlendireceğiz. Seçim öncesi çok değişik fiyatlar konuşuldu. Bu arazi için yapılan araştırmalar var. Araştırmalarda metrekare satış fiyatı 6800 dolar çıktı. Biz, yapacağımız anlaşmada minimum bir sayı belirleyeceğiz. Bu gelirin minimum yüzde 50'si Galatasaray'ın olacak. 6000 doların üzerine fiyat çıkarsa zaten bu bizim işimize gelir. Bu projeyi son haline getirmeye çalışıyoruz. Teknik şartnamesi üzerinde çalışıyoruz. Bizim derdimiz, bunu ekim ayında ihaleye çıkartıp karara bağlamaktır. Galatasaray'ın en kötü durumda buradan 300 milyon dolar kazancı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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