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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Osimhen ve İcardi oynayacak mı? Galatasaray Haberleri

        Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Milli maçların tamamlanmasıyla gözler lig müsabakalarına çevrildi. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor. Lig'de oynadığı üç maçıda kazanan Galatasaray'ın 9 puanı bulunuyor. Sarı- kırmızılıların dünya yıldızı Osimhen'in maçta forma giyip giymeyeceği ise araştırılan konular arasında. Peki, Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 17:28 Güncelleme: 13.09.2024 - 17:28
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        • 1

          Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı için geri sayım sürüyor. Sezona 5. yıldız parolasıyla başlayan sarı- kırmızılılar, evinde rakibini saf dışı bırakarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Takımda sakatlığı bulunan İcardi'nin ve yeni transfer Osimhen'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Öte yandan Rizespor, zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkararak sürprize imza atmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          GALATASARAY- ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray- Rizespor maçı 14 Eylül Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.

        • 3

          ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

          Galatasaray ile Rizespor arasında toplamda 49 maç oynandı. 32 maç sarı kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlanırken, Rizespor rakibini 8 kez mağlüp etti. Oynanan 9 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

        • 4

          GALATASARAY- ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        • 5

          OSİMHEN VE JACOBS İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

          Galatasaray'ın yeni transferleri Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, yarın ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

          Sarı-kırmızılı kulübün İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına yarın Çaykur Rizespor karşısında çıkacak.

          Senegal Milli Takımı'nın Burundi ile oynadığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs'un durumu ise yarın belli olacak.

        • 6

          İCARDİ OYNAYACAK MI?

          Milli aranın ardından gözünü Süper Lig'de oynayacağı maça çeviren Galatasaray'da Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Mauro Icardi karşılaşmada görev alamayacak. Üst adele yırtığı bulunan İcardi'nin Eylül sonuna kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        • 7
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