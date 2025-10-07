Galatasaray Bodo/Glimt ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza atan Galatasaray, gözünü gruptaki üçüncü maçına çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Taraftarlar, Galatasaray'ın fikstürünü ve kritik karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü...
Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta maçında Liverpool karşısında aldığı galibiyetle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, Avrupa arenasındaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, üçüncü maçında Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, maçın tarihi, saati ve yayın kanalıyla ilgili detayları araştırıyor. Detaylar haberimizde...
GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasında 3. maçlar oynanacak. Galatasaray – Bodo/Glimt karşılaşması 22 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak.
GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmasının önceki maçlar doğrultusunda TRT kanallarından ekrana gelmesi bekleniyor. Galatsaray Bodo/Glimt maçı bilet satışı için de kulüpten resmi açıklama bekleniyor.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00