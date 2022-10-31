Galatasaray Beşiktaş derbisi için artık nefesler tutulmuş durumda. 13. haftanın en dikkat çeken karşılaşmasına sahne zorlu mücadele öncesi biletlerin ne zaman çıkacağı, ne kadar olduğu ve derbinin tarihine ilişkin son bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...