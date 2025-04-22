Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Özbek, Fenerbahçe ile aralarındaki 5 puanlık farkın hiçbir şey ifade etmediğini ve kalan 6 maçın final havasında geçeceğini söyledi.
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hedeflerinin her iki kulvarda birden şampiyonluk olduğunu söyleyen Özbek, ligdeki 5 puanlık farka rağmen rehavete kapılmamaları gerektiğini ifade etti.
Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:
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"PUAN FARKI HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR"
"Ligin bence en stresli haftalarına giriyoruz. İsteğimiz; her 2 kulvarda da başarıyı yakalamak. Hepsi final havasında geçiyor. Bu 6 hafta ligin en önemli haftası. Puan farkı hiçbir şey ifade etmiyor. Eksik Kayserispor karşısında Fenerbahçe 1 puan aldı"
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"EN HEYECANLI DÖNEME GİRİYORUZ"
"Her maçımız bir final havasında olmalı, böyle çıkmalıyız. Bitmiş hiçbir şey yok. Lig devam ediyor. En heyecanlı, en stresli döneme giriyoruz. Her takım bütün eforunu kullanarak mücadele ediyor. Ligde kalmak, Avrupa'ya gitmek, şampiyon olmak için"
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"SEZON SONUNDA 2 KULVARDA DA KUPAYI KALDIRMAK İSTİYORUZ"
"Taraftarlarımıza büyük bir teşekkür borçluyuz. Bizi aynı şekilde desteklemeye devam etsinler. Son maça kadar aynı konsantrasyon ve aynı çabayla mücadele edeceğiz. Yapmamız gereken şey bu. Sezon sonunda her 2 kulvarda da kupayı kaldırmak istiyoruz"
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"REHAVETE DÜŞMEMEK LAZIM"
"5 puan önde olmak önemli değil. Biz, şu andaki pozisyonumuzu dikkate almadan mücadele edeceğiz. 5. yıldızı istiyoruz ama rehavete düşmemek lazım"
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