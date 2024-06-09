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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a sert yanıt! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a sert yanıt!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve başkan adayı Aziz Yıldırım hakkında sert sözlerde bulundu. İşte o sözler...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:55 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:55
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        Özbek'ten Koç ve Yıldırım'a sert yanıt!
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        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik sözlerine sert yanıt verdi.

        Galatasaray Lisesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, Yıldırım ve Koç'un canlı yayında "kayıkçı kavgası" yaptığını belirterek, "Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok. Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti. Çok dikkat etsin. Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken iki kez düşünsün. Ali Bey haddini bilsin. Yalıda büyümüş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşmayı gerektirmez." ifadelerini kullandı.

        Özbek, Koç ve Yıldırım'ın kendisini Galatasaray'ın başarıları nedeniyle mi hedef aldığı yönündeki soru üzerine şunları kaydetti:

        "İki başarısız başkan konuştu. Bu tavırlarla zaten başarılı olamazlar, mümkün değil. Galatasaray'ın başarılarını yaşamaya devam edecekler. Galatasaray'ın başarı silsilesi, ayarlarını bozdu. Kongrelerini izledik. Küfür, kafir, saldırma. Nasıl bir kongre olduğunu gördük. İki başkan adayı var, biri stadı terk ediyor, öteki tek başına konuşuyor. Bunu Türk kamuoyu yorumlamalı. Onlara tavsiyem gelsinler burada açtığımız sergiyi gezsinler. Cumhuriyetin kuruluşundan 1 yıl sonra Paris 1924 Olimpiyatları'na giden sporcuların yarısı ya Galatasaray Lisesi mezunu ya da öğrencisi. Türkiye'nin en büyük spor kulübü kimmiş, öğrenmiş olurlar."

        Özbek, "Jose Mourinho, 'Rafa Silva Galatasaray'a yakın.' dedi. Sizin yorumunuz nedir?" sorusuna, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor, zaten çok önceden başladık. En kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Kamp dönemine yetiştirmek için büyük gayret gösteriyoruz." yanıtını verdi.

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