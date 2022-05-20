Galatasaray´da 11 Haziran´da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Başkan adaylarından Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, listelerini Divan Başkanlığına teslim etti.

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ

BAŞKAN: Dursun Özbek

YÖNETİM: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil

YÖNETİM YEDEK: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİ

Başkan: Eşref Hamamcıoğlu

YÖNETİM KURULU: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu