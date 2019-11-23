Galatasaray ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği mücadelede Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzlar erirken, dikkat çeken de bir an yaşandı. Başakşehir'in 78. dakikada Gulbrandsen ile attığı golün ardından takım sevinç yaşarken, kenarda ısınan Arda Turan'ın sevinmediği göze çarptı. Yıldız oyuncunun takım arkadaşlarını izlediği ve yanlarına gitmediği an fotoğraf karesine de yansıdı.

TERİM: "ESKİ ARDA TURAN'I GÖRÜR GİBİ OLDUM"

Fatih Terim, maç öncesinde Arda'nın yanına gelmesiyle ilgili, "Açıkçası ben çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor, bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. benim tanıdığım o eski Arda Turan'ı görür gibi oldum. Ve ben de çok duygulandım. İnşallah onun da el öpenleri çok olur." ifadelerini kullandı.