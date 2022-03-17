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Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında Barcelona'yı konuk ediyor. İspanya'dan avantajla dönen sarı-kırmızılılarda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken Domenec Torrent planını ve 11'ini belirledi!

17.03.2022 - 09:38 | Güncelleme: FUTBOL

  • Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanş maçında Barcelona'yı konuk edecek. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

  • Müsabaka Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Bu maçta galibiyet alacak takım adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşma berabere bitmesi durumunda atılan gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek.

  • LİGDE BAŞKA AVRUPA'DA BAŞKA!

    Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Süper Lig'dekinden farklı bir performans ortaya koyuyor. Süper Lig'de geride kalan 29 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 38 puanla 11. sırada bulunuyor.

  • "Cimbom" UEFA Avrupa Ligi'nde ise yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, elemelerdeki 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik elde ederken, grupta üçer galibiyet ve beraberlik yaşadı. Galatasaray, grup lideri olduğu için doğrudan yükseldiği son 16 turunda ise ilk maçından beraberlikle döndü.

  • Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki 3 dış saha maçı ve son 16 turunda Barcelona'ya konuk olduğu ilk müsabaka olmak üzere toplam 4 mücadelede gol yemedi.

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