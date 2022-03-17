"Cimbom" UEFA Avrupa Ligi'nde ise yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, elemelerdeki 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik elde ederken, grupta üçer galibiyet ve beraberlik yaşadı. Galatasaray, grup lideri olduğu için doğrudan yükseldiği son 16 turunda ise ilk maçından beraberlikle döndü.