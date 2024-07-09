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        Galatasaray, Avusturya'ya gitti

        Galatasaray Futbol Takımı, ilk etap yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti. 18 Temmuz'a kadar Avusturya'da bulunacak Galatasaray'da Alexandru Cicaldau ve milli takımlarında bulunan oyuncular yer almadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:30 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:30
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        Galatasaray, Avusturya'ya gitti
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        Galatasaray Futbol Takımı, ilk etap yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti.

        Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Linz kentine hareket etti.

        İlk etap kampını 18 Temmuz'a kadar Linz kenti yakınındaki Geinberg bölgesinde gerçekleştirecek Galatasaray, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz tarihlerinde yine Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapacak.

        Sarı-kırmızılılar, bu süreçte LASK, Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma takımlarıyla hazırlık karşılaşması oynayacak.

        Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

        Fernando Muslera, Mathias Ross, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Michy Batshuayi, Siraçhan Nas, Taylan Antalyalı, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı ve Berk Balaban.

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