Galatasaray Avrupa maçı ne zaman, kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray'ın rakibi kim olacak?

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasını lider olarak tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Galatasaray'ın gelecek maçı merak konusu oldu. Sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın Avrupa maçı ne zaman, son 16 turu maçları için kura çekimi hangi tarihte oynanacak sorularının cevaplarını arıyor...

SON 16 TURU NE ZAMAN?

Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları Mart ayında oynanacak. İlk maçlar 10 Mart'ta, diğer maçlar ise 17 Mart'ta oynanacak.

Bu akşam oynanacak play-off rövanş maçları ile son 16'ya kalacak 8 takım belli olacak.

Galatasaray'ın kura çekimi ise yarın saat 14:00'de yapılacak ve sarı kırmızılıların rakibi belirlenecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının ardından tur atlayan takımlar şöyle:

Son 16 turu: Olimpik Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Kızılyıldız, Bayer Leverkusen, West Ham United.

Avrupa Ligi play-off turu: Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Real Betis, Dinamo Zagreb, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit, Atalanta.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI

Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Atalanta (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)

Leipzig (Almanya) - Real Sociedad (İspanya)

Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya)

Zenit (Rusya) - Real Betis (İspanya)

Borussia Dortmund (Almanya) - Rangers (İskoçya)

Sheriff (Moldova) - Braga (Portekiz)

Porto (Portekiz)​​ - Lazio (İtalya)