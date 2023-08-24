Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin

"Devler Ligi" mücadelesine 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, bu etapta Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eledi. Sarı-kırmızılılar, 3. eleme turunda ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0 mağlup ederek play-off'a geldi.