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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma yolunda önemli bir adım atan temsilcimiz Galatasaray, son dönemde Avrupa kupalarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 12:12 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:12
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        • 1

          Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olan sarı-kırmızılı ekip, ülke puanı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme oynamak zorunda kaldı.

        • 2

          "Devler Ligi" mücadelesine 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, bu etapta Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eledi. Sarı-kırmızılılar, 3. eleme turunda ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0 mağlup ederek play-off'a geldi.

        • 3

          Norveç Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Molde ile ilk maçına deplasmanda çıkan "Cimbom", rakibini 3-2 mağlup ederek tur kapısını araladı.

        • 4

          Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da 29 Ağustos Salı günü ağırlayacağı rakibini geçerek adını gruplara yazdırmak istiyor.

        • 5

          Bu sezon yoluna namağlup devam ediyor

          Galatasaray, bu sezon yaptığı 7 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

          Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendyol Süper Lig, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere yaptığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

        • 6

          Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 7 müsabakanın 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı.

        • 7

          Son 17 Avrupa maçında sadece 1 kez kaybetti

          Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 17 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

          2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 17 maça çıktı.

        • 8

          Galatasaray, bu süreçte 9 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

        • 9

          Avrupa'da son 9 deplasmanda yenilmedi

          Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 9 deplasman maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

          Son deplasman mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

        • 10

          Söz konusu müsabakalarda 14 gol atan Galatasaray, kalesinde 7 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki 5 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.

        • 11

          Okan Buruk'tan bir rekor daha

          Galatasaray'ın başında çıktığı son 4 Avrupa kupası maçını kazanan Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpte bunu başaran ilk Türk teknik adam oldu.

        • 12

          Zalgiris ile oynanan rövanş müsabakası, 2 Olimpija Ljubljana mücadelesi ve Molde karşılaşmasını kazanan Galatasaray, 2009-2010 sezonunda yakaladığı 4 maç üst üste Avrupa kupası kazanma rekorunu yineledi

        • 13

          "Cimbom", 2008'de Alman teknik direktör Michael Skibbe idaresinde UEFA Kupası'nda İsviçre'nin Bellinzona (4-3 ve 2-1), Yunanistan'ın Olympiakos (1-0) ile Portekiz'in Benfica (2-0) takımlarını mağlup etmişti.

        • 14

          Sarı-kırmızılı ekip, 2009'da ise Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Kazakistan'ın Tobol (2-0), İsrail'in Maccabi Netenya (4-1 ve 6-0) ve Estonya'nın Levadia (5-0) takımlarını yenmişti.

        • 15

          Okan Buruk, geçen sezon hem kulüp tarihi hem de Süper Lig tarihinde birçok rekoru kırmıştı.

        • 16
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