Galatasaray, Avrupa'da dış sahada 10 maç sonra kazandı!
Galatasaray, Ajax maçıyla Avrupa kupalarında 10 maç sonra sahadan galip ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, Hollanda'da da Ajax ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.
Aslan bu sonuçla Avrupa kupalarında dış sahadaki kötü serisini sonlandırırken, 10 maç sonra kazandı.
Galatasaray son olarak 3 Ekim 2023 tarihinde deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz temsilcisi Manchester United’ı 3-2’lik skorla yenmişti.