Galatasaray Avrupa'da avantaj peşinde!

DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, bu sezon "Kupa 2"de çıktığı 4 deplasman maçından da galip dönemedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda sırasıyla Letonya temsilcisi RFS ile 2-2, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 ve İsveç takımı Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, normal sezonun son maçında dış sahada Ajax'a 2-1 mağlup oldu.