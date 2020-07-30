Çağatay Çelik ccelik@haberturk.com

Geçen sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Fernando Muslera'dan yeni sezonun ilk yarısında yararlanamayacak olan Galatasaray, Uruguaylı file bekçisi yerine tecrübeli bir kaleci arayışına girmişti. Sarı-kırmızılı kurmaylar aradığı ismi İspanya'da buldu!

Galatasaray, bir süredir Athletic Bilbao'yla müzakereler yürütürken Iago Herrerin'in kiralanması konusunda İspanyol ekibiyle anlaşma sağladı. Athletic ile sözleşmesi bulunmasına rağmen oynamak istediği için ayrılma talebinde bulunan file bekçisinin Galatasaray'a 6 aylığına kiralanması konusunda tüm görüşmeler olumlu sonuçlandı.

ASLAN DÖVMESİ İLE AÇIKLANACAK

Yabancı kuralı kararının bir yıl ertelenmesiyle birlikte bu konuda eli rahatlayan Galatasaray, ilk olarak Herrerin'i açıklamaya hazırlanıyor. Bu transferin 32 yaşındaki kalecinin elinde bulunan Aslan dövmesiyle açıklanması planlanıyor.