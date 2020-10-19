Süper Lig'e iyi başlasa da milli ara öncesinde düşüşe geçen Galatasaray, 5. hafta mücadelesinde 10 puanı bulunan Alanyaspor'u konuk ediyor.

(34' Falcao pen. | 43' Babacar)

Etebo, 45+2. dakikada kırmızı kart gördü

SAAT: 20.00

HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

STAT: Türk Telekom

YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY: Fatih, Saracchi, Marcao, Luyindama, Linnes, Etebo, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Falcao

YEDEKLER: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Belhanda, Donk, Kerem, Ömer, Arda, Feghouli, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Babacar, Bakasetas, Davidson, Bareiro

YEDEKLER: Ufuk, Ahmet, Fatih, Ceyhun, Hasan, Berkan, Efkan, Umut, Tayfur, Mustafa

TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan

TERİM'DEN 6 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Ligde son olarak milli maç arasından önce Kasımpaşa'ya konuk olan ve 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takımda tecrübeli teknik adam, 6 oyuncu değişikliğine gitti.

Galatasaray, lider Aytemiz Alanyaspor karşısına Fatih Öztürk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Oghenekaro Etebo, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ryan Babel, Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Younes Belhanda, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne yer aldı.

Fatih Terim, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlayan Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Emre Taşdemir, Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne'ye Alanyaspor maçının başlangıç kadrosunda görev vermedi. Terim, bu futbolcuların yerine Linnes, Saracchi ve Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel ve Falcao'yu tercih etti.

Norveç Milli Takımı'nda döndüğünde yorgunluğa bağlı ağrıları bulunan Elabdellaoui, Aytemiz Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmazken, Kasımpaşa mücadelesine ilk 11 başlayan diğer 5 futbolcu yedek kulübesinde görev bekledi.

EMRE AKBABA YAKLAŞIK 3 SONRA SAHADA

Galatasaray'da arka arkaya yaşadığı sakatlıklarla boğuşan Emre Akbaba, yaklaşık 3 ay sonra sahaya çıktı.

Uzun süren sakatlığını atlatarak hafta içinde ilk kez takımla çalışmalara başlayan Emre Akbaba'ya teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de görev verdi.

Son olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzayan geçen sezonun son haftasında 24 Temmuz'daki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alan genç futbolcu, 88 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi bir müsabakada forma giydi.

SARACCHI 4 RESMİ MAÇ SONRA DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle son 4 maçta görev yapmayan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, Alanyaspor karşılaşmasıyla sahaya döndü.

Süper Lig'in 2. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesinde kasığından sakatlanan ligdeki Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarıyla UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki Hajduk Split ve Rangers mücadelelerinde forma giyemedi.

ALANYASPOR'DA MECBURİ TEK DEĞİŞİKLİK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, son oynanan Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Galatasaray karşılaşmasına takımını Jose Marafona, Juanfran, Steven Caulker, Georgios Tzavellas, François Moubandje, Salih Uçan, Emmanouil Siopis, Adam Bareiro, Anastasios Bakasetas, Davidson da Luz Pereira, Khouma Babacar ilk 11'ini çıkardı.

A Milli Takım'dan sakat dönen ve ligdeki son Atakaş Hatayspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Efecan Karaca, Galatasaray'a karşı görev yapamadı. Milli futbolcunun yerine Khouma Babacar müsabakanın başlangıç kadrosunda mücadele etti.

LOCALARA SEYİRCİ ALINDI

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakayı sadece localardaki taraftarlar statta izleyebildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Türk Telekom Stadı'nda kapasiteleri 6 ile 27 kişi arasında değişen 198 locaya kapasitesinin yüzde 50'si olan yaklaşık bin 500 taraftar alabilecek.

AZERBAYCAN'A DESTEK MESAJI

Türk Telekom Stadı'nda Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan için destek pankartları asıldı.

Kale arkalarındaki pankartlarda, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yanında "Tarihin yazdığı destan, iki beden tek bir can" ile "Dağımız taşımız bir, töremiz aşımız bir, kim girecek aramıza derdimiz gözyaşımız bir" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Göztepe'nin unutulmaz isimlerinden eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak'ın anısına maçtan önce saygı duruşunda bulunuldu.

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak giren ancak sonrasındaki 2 karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, haftaya 7 puanla 4. sırada girdi. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor ise maç fazlası bulunan Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

LUYINDAMA SINIRDA

Galatasaray savunmasının önemli ismi Christian Luyindama sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin ilk 4 haftasında 3 kez sarı kartla cezalandırılan Demokratik Kongolu stoper, Alanyaspor müsabakasında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY SON 3 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

Galatasaray, çıktığı son 3 resmi maçta galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elendi. Galatasaray, ardından ligin 4. hafta müsabakasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

9. RANDEVU!

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor İstanbul'daki bu karşılaşmayla Süper Lig'de 9. kez birbirlerine rakip oluyor. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette Galatasaray ilk 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı. Alanya temsilcisi, son karşılaşmalarında geçen sezon konuk ettiği rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

Geride kalan 8 maçta sarı-kırmızılı takımın 22 golüne, Alanya ekibi 10 golle yanıt verebildi.

BEŞ GOLÜN ÜÇÜ FALCAO'DAN

Galatasaray, ligde geride kalan 4 haftada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda gollerin 3’ü Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao’dan geldi. Diğer golleri ise milli futbolcu Emre Kılınç ile Faslı oyuncu Younes Belhanda kaydetti. Ligin ilki iki maçında 5 gol atan Aslan, son iki karşılaşmada ise gol sevinci yaşayamadı.