Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u ağırlıyor. Son 4 resmi maçında sevinemeyen Cimbom, taraftarının önünde kazanmak için sahaya çıkıyor.

GALATASARAY - ALANYASPOR

STAT: Türk Telekom

SAAT: 20:00

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: BeIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Lemina, Ömer, Adem

YEDEKLER: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Selçuk, Falcao, Jimmy, Emin, Taylan, Emre Mor

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Bammou

YEDEKLER: Haydar, Eray, Onur, Umut, Hamza, Tzavellas, Salih, Musa, Veysel

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

MAÇTAN NOTLAR

Mücadele ettiği Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray'ın, ligde beşer galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgisi bulunuyor. Haftaya 20 puanla 8. sırada giren Galatasaray, 13 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan toplayan Akdeniz temsilcisini ağırlıyor.

FALCAO KADRODA

Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığını atlatarak uzun süre sonra maç kadrosuna alındı.

4 OYUNCUNUN SAKATLIĞI VAR

Galatasaray'da 4 futbolcu, sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Florin Andone, Christian Luyindama, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli, sakatlıkları nedeniyle müsabakada görev yapamayacak. Uzun süreli sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan ancak lisansı çıkarılmayan Emre Akbaba da karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Sakatlıkları geçen Şener Özbayraklı ve Mario Lemina, Alanyaspor maçının kadrosunda yer alabilecek.

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, müsabakada kart görmeleri durumunda 15. haftadaki MKE Ankaragücü müsabakasında forma giyemeyecek.

SON 4 RESMİ MAÇI KAZANAMADI

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakada galibiyet alamadı. Son galibiyetini 9 Kasım'da Süper Lig'de Gaziantep FK'ye karşı elde eden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 4 karşılaşmada ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Söz konusu süreçte Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 1-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray, ligde Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

GOL YOLLARINDA SIKINTI VAR

Sakatlıkları nedeniyle santrforları Radamel Falcao ve Florin Andone'den yararlanamayan Galatasaray, gol yollarındaki etkisiz görüntüsüyle dikkati çekiyor. Süper Lig'de 13 müsabakada 14 gol atan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 müsabakada 1 kez ağları havalandırabildi. TFF Süper Kupa maçında 1 gol atan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçta ise gol sevinci yaşayamadı. Bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 16 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekibin gol ortalaması 0,8 oldu.

7. RANDEVU

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 7. kez birbirlerine rakip oluyor. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan maçlardan ilk 5'ini kazanıp, sonuncusunda berabere kalan Galatasaray, rakibine mağlup olmadı. Geride kalan 6 maçta sarı-kırmızılı takımın 20 golüne, Alanya ekibi 6 golle yanıt verebildi. Geçen sezon İstanbul'daki maçı Galatasaray 6-0 kazandı, Alanya'daki müsabaka 1-1 tamamlandı.