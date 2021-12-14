Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Galatasaray Adası'nı tahliyesine karar verilen işletmecinin istinaf mahkemesine yaptığı başvuruyla ilgili esastan ret kararı verildiğini ve icranın geri bırakılması kararının kaldırıldığını açıkladı.
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre yeni yönetimin hukuktan sorumlu Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, göreve gelir gelmez bu davanın üzerine yoğunlaştı. 4 sene sürebilecek olan davanın bir an önce çözüme kavuşması için Epözdemir, davanın öne alınması için ek dilekçe verdi. Durumu inceleyen İstinaf Mahkemesi, işgalci durumunda bulunan işletmecinin Galatasaray Adası’ndan bir an önce ayrılması gerektiğine karar verdi.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir konuya dair Habertürk'e açıklamalar yaptı ve şunları söyledi:
"Galatasaray Adası'nın tahliyesine ilişkin kiracı tarafından mahkeme kararı 12 Nisan tarihinde istinaf edilmişti. Göreve gelir gelmez, Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzla ada davası ve hukuki süreçlerine ilişkin ciddi bir bilimsel ve akademik çalışma yapılmış olup bu kapsamda öne alma talebi dermeyan edilmiştir. Geldiğimiz noktada bu hukuki çabalarımız neticesinde 6 aylık bir sürede 2 Aralık tarihinde istinaf mahkemesi tarafından esastan ret kararı verilmiş ve icranın geri bırakılması kararı kaldırılmıştır. Bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun."
Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası işletmecisi hakkında açtığı tahliye davasını kazanmıştı. Tahliye kararı ise işletmeci tarafından istinaf mahkemesine taşınmıştı.
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