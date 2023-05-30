KEREM AKTÜRKOĞLU

Kerem Aktürkoğlu, kariyerinin şu ana kadarki en olgun dönemini bu sezon yaşadı. Geçmiş sezonlarda attığı gollerle gündem olan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon ise takım oyununu benimseyip futbolunu bir kademe daha yukarı çıkardı. Bu sezon 9 kez fileleri havalandıran Kerem, 11 de asist yaparak takımına her iki kategoride de müthiş bir katkıda bulundu. Şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan milli futbolcunun Icardi ile uyumu da dikkat çekti.