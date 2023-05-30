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Galatasaray'da şampiyonluğun mimarı 11 'oyuncu'! Okan Buruk vazgeçmedi... - GS haberleri

Galatasaray'a şampiyonluğu getiren 11 'Aslan'!

Süper Lig'deki 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da 11 futbolcu performansıyla öne çıktı. Sarı-kırmızılılarda başta Icardi olmak üzere yeni transferlerden 7 isim, Galatasaray'ın mutlu sona ulaşmasında büyük pay sahibi oldu. İşte şampiyonluğun mimarları...

Giriş: 30.05.2023 - 22:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile girdiği dev yarıştan zaferle ayrılıp 23. şampiyonluğunu ilan etti. 3 sezon aranın ardından mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılarda 7'si yeni transfer olmak üzere 11 futbolcu performanslarıyla fark yarattı. İşte şampiyonluğu getiren isimler...

  • FERNANDO MUSLERA

    Gerek sezon başında gerekse de sezonun ortasında hakkında 'Artık yaşlandı', 'Çok hata yapmaya başladı' şeklinde yorumlar yapılan Fernando Muslera, son haftalarda kalitesini ve tecrübesini konuşturdu. Bir ara kalesini Okan Kocuk'a kaptırma tehlikesi de yaşayan 36 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi, 32 Süper Lig maçında kalesinde sadece 26 gole izin verdi. Muslera ayrıca forma giydiği maçların yaklaşık yarısında (15) kalesini gole kapatıp inanılmaz bir başarıya imza attı. Muslera, Galatasaray formasıyla 12. sezonunda 6. kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 

  • VICTOR NELSSON

    Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Victor Nelsson, savunmada sergilediği performansla şampiyonluğun mimarlarından oldu. Sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 2 sezonda değerini iki katından fazla artıran ve Avrupa devlerinin transfer listesine giren 24 yaşındaki Danimarkalı stoper, partneri Abdülkerim Bardakcı ile harika bir uyum yakaladı. Nelsson'un savunma liderliğini üstlendiği Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı oldu.

  • ABDÜLKERİM BARDAKCI

    Sezon başında 2.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim Bardakcı, kariyer sezonunu Galatasaray'da yaşadı. Savunmada rakiplerine geçit vermeyen ve Okan Buruk'un vazgeçilmez ismi haline gelen 28 yaşındaki milli stoper, topu oyuna sokmadaki başarısıyla da dikkat çekti. Nelsson ile birlikte Galatasaray savunmasının bel kemiği olan Abdülkerim, kritik maçlarda skora verdiği katkıyla da öne çıktı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla ligde bu sezon 3 gol atıp 2 de asist yaptı. 

  • SACHA BOEY

    Galatasaray'ın şampiyonluğundaki bir diğer kahraman ise şüphesiz Sacha Boey... 22 yaşındaki Fransız sağ bek, bir savunma oyuncusu olmasına rağmen hücuma verdiği katkıyla sarı-kırmızılıların ataklarını yönlendiren isim oldu. Ligde 30 maça çıkan genç oyuncu, 1 gol atarken, 4 de asist yaptı. Sacha Boey, 1 milyon 150 bin euroya transfer olduğu Galatasaray'da değerini 10 katlayıp 11 milyon euroya yükseltti. Kariyerinini ilk şampiyonluğunu yaşayan Boey, İngiliz devleri Arsenal ve Tottenham'ın transfer listesinde yer alıyor.

  • LUCAS TORREIRA

    Galatasaray'ın sezon başında ses getiren transferlerinden biri olan Lucas Torreira, kendisine ödenen 6 milyon euroluk bonservis bedelinin hakkını fazlasıyla verdi... Ön liberodaki performansıyla 'Yeni Melo' etkisi yaratan Uruguaylı futbolcu, hırsı ve mücadelesiyle sarı-kırmızılı taraftarların da sevgilisi haline geldi. Kaptığı toplarla takımını hücuma çıkaran Torreira, savunması kadar hücuma da önemli katkıda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu, Atletico Madrid'deki şampiyonluğun ardından kariyerinde 2. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

  • SERGIO OLIVEIRA

    Sarı-kırmızılılar, Selçuk İnan'dan sonra aradığı 8 numarayı buldu... Sezon başında Porto'dan transfer edilen Sergio Oliveira, savunma ile hücum arasında kurduğu bağlantıyla Selçuk İnan'ı hatırlattı. Galatasaray'ın ortada gelişen hemen hemen her atağının yaratıcısı olan Portekizli yıldız, skora da katkı vermeyi başardı. Icardi, Mertens, Kerem ve Rashica'ya attığı paslarla pozisyona sokan 30 yaşındaki futbolcu 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 

  • KEREM AKTÜRKOĞLU

    Kerem Aktürkoğlu, kariyerinin şu ana kadarki en olgun dönemini bu sezon yaşadı. Geçmiş sezonlarda attığı gollerle gündem olan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon ise takım oyununu benimseyip futbolunu bir kademe daha yukarı çıkardı. Bu sezon 9 kez fileleri havalandıran Kerem, 11 de asist yaparak takımına her iki kategoride de müthiş bir katkıda bulundu. Şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan milli futbolcunun Icardi ile uyumu da dikkat çekti.

  • DRIES MERTENS

    9 sezon formasını giydiği ve efsanesi olduğu Napoli'de birçok kez şampiyonluğun kıyısından dönen Dries Mertens, kariyerinin dönüm noktasını Galatasaray'da yaşadı. Belçikalı yıldız futbolcu, kariyerinin ilk lig şampiyonluğuna 36 yaşında sarı-kırmızılı takımla ulaştı. Tecrübesi ve kıvraklığıyla Galatasaray hücumlarına derinlik kazandıran Mertens, 6 gol, 3 asistlik performansıyla 9 gole doğrudan katkıda bulundu. Tecrübeli yıldız 1 sezon daha sarı-kırmızılı formayı giyecek.

  • MILOT RASHICA

    Sezon başında Norwich City'den kiralanan Milot Rashica, sezonun ilk yarısında asistleri, ikinci yarısında ise golleriyle öne çıktı. Sağ kanatta Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Kosovalı futbolcu, rakip savunmaları hızı ve mücadelesiyle yıpratarak takımına büyük katkıda bulundu. Galatasaray'ın sezon sonunda bonservisini almayı düşündüğü 26 yaşındaki futbolcu, ligde 4 gol atarken, 7 de asist yaptı.

  • BAFETIMBI GOMIS

    Galatasaray formasıyla 2017-2018 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulüpteki ikinci şampiyonluğunu 38 yaşında elde etti. Fransız yıldız özellikle sezonun ilk 6 maçında çoğu son dakikalarda olmak üzere attığı 4 kritik golle şampiyonluk kapısını açan isim oldu. Tecrübeli golcü, 30. haftadaki Alanyaspor maçında oyuna alınmayınca Okan Buruk'a rest çekip krize sebep olsa da daha sonra hocasından ve takım arkadaşlarından özür dileyerek affedildi. Galatasaray, Gomis'in gol attığı 7 maçı da kazanmayı başarırken, Fransız futbolcu şampiyonluğa 8 gollük katkıda bulundu.

  • MAURO ICARDI

    Galatasaray'a transferi dünyada gündem olan Mauro Icardi, kazanılan şampiyonluğun şüphesiz en önemli mimarı oldu. Attığı gollerle Galatasaray taraftarının 'aşkı olan' Arjantinli yıldız, sezonun son bölümünde ise 'süperstar' modunu açtı. 30 yaşındaki Tangocu, Süper Lig'de bu sezon 21 gol kaydederken, bu gollerin 12'sini son 8 maçta kaydetti. Derbileri de boş geçmeyen Icardi, Fenerbahçe'ye ilk yarıda 1 gol, Beşiktaş'a ise iki maçta 3 gol atmayı başardı. Mauro Icardi, PSG'de elde ettiği şampiyonlukların ardından kariyerindeki 3. lig şampiyonluğunu Galatasaray formasıyla yaşadı. 

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