MAURO ICARDI
Galatasaray'a transferi dünyada gündem olan Mauro Icardi, kazanılan şampiyonluğun şüphesiz en önemli mimarı oldu. Attığı gollerle Galatasaray taraftarının 'aşkı olan' Arjantinli yıldız, sezonun son bölümünde ise 'süperstar' modunu açtı. 30 yaşındaki Tangocu, Süper Lig'de bu sezon 21 gol kaydederken, bu gollerin 12'sini son 8 maçta kaydetti. Derbileri de boş geçmeyen Icardi, Fenerbahçe'ye ilk yarıda 1 gol, Beşiktaş'a ise iki maçta 3 gol atmayı başardı. Mauro Icardi, PSG'de elde ettiği şampiyonlukların ardından kariyerindeki 3. lig şampiyonluğunu Galatasaray formasıyla yaşadı.