Galatasaray'a Arjantinli orta saha!
Galatasaray'da transferde sıcak gelişme... ESPN'in haberine göre, orta sahaya transfer yapmak isteyen Cimbom, Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Nicolas Dominguez ile ilgileniyor. İşte detaylar
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Premier League temsilsici Nottingham Forest'ta forma giyen Arjantinli orta saha Nicolas Dominguez'i gündemine aldı.
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ESPN'in haberine göre, orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray, Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez ile ilgileniyor.
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Haberin detayında, sarı kırmızılıların İngiliz kulübü ile görüşmelere başlandığını ve Arjantinli yıldız için Nottingham Forest'ın 13 milyon Euro bonservis istediği belirtildi.
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26 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezonda Nottingham Forest formasıyla 26 lig maçına çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.