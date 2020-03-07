07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray, Süper Lig'in 25. hafta maçında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Süper Lig'de zirve mücadelesi veren iki takım da sezonun geride kalan bölümünde 48'er puan topladı. İki takım da ligde çıktıkları maçlarda on dörder galibiyet, altışar beraberlik ve dörder mağlubiyet yaşadı. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanmıştı.
HEDEF 9'DA 9
Süper Lig'deki son 9 maçını kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.
Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti.
Galatasaray, ligde galip geldiği son 8 maçında 24 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.
SAKAT VE CEZALI YOK
Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor
Sarı-kırmızılıların 23. haftada Fenerbahçe ile oynadığı derbide sakatlanan Mario Lemina, tedavisinin tamamlanmasıyla hafta içinde takımla çalıştı.
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Younes Belhanda ise geçen haftaki Gençlerbirliği maçında cezasını çekti.
ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular yarın sarı kart görmeleri durumunda, 26. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.
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