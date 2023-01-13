Galatasaray'da goller 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 45+4 ve 45+5. dakikada Juan Mata ve 77. dakikada Gomis'ten geldi.

Arjantinli futbolcu, geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan derbide de sonradan oyuna dahil olmuştu.

Antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Icardi, son olarak 13. haftadaki Medipol Başakşehir maçının başlangıç kadrosunda bulunmuştu.

Mata, daha önce Yukatel Kayserispor ile deplasmanda oynanan müsabakaya ilk 11'de görev yapmıştı.

İspanyol futbolcu, bu sezon ligde ikinci kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının geçen hafta deplasmanda 3-0 yendiği Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı.