Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-0 kazandı.
Galatasaray'da goller 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 45+4 ve 45+5. dakikada Juan Mata ve 77. dakikada Gomis'ten geldi.
Galatasaray Süper Lig'de liderliğini devam ettirirken puanını 42'ye çıkardı. Hatayspor ise 17 puanda kaldı.
ICARDI 4 MAÇ SONRA 11'DE
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.
Antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Icardi, son olarak 13. haftadaki Medipol Başakşehir maçının başlangıç kadrosunda bulunmuştu.
Arjantinli futbolcu, geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan derbide de sonradan oyuna dahil olmuştu.
JUAN MATA İKİNCİ KEZ 11'DE BAŞLADI
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, cezalı Dries Mertens'in yokluğunda orta sahada Juan Mata'ya formayı verdi.
İspanyol futbolcu, bu sezon ligde ikinci kez ilk 11'de sahaya çıktı.
Mata, daha önce Yukatel Kayserispor ile deplasmanda oynanan müsabakaya ilk 11'de görev yapmıştı.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadı'nın tribünlerini doldurdu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, son haftalarda etkili performansıyla liderlik koltuğuna oturan takımlarına destek verdi.
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının geçen hafta deplasmanda 3-0 yendiği Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı.