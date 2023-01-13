Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor

Galatasaray: 4 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU

Galatasaray Süper Lig'in 19. haftasında karşılaştığı Hatayspor'u 4-0 mağlup etti

Giriş: 13.01.2023 - 18:53 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray: 4 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / AA

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-0 kazandı.

Galatasaray'da goller 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 45+4 ve 45+5. dakikada Juan Mata ve 77. dakikada Gomis'ten geldi.

Galatasaray Süper Lig'de liderliğini devam ettirirken puanını 42'ye çıkardı. Hatayspor ise 17 puanda kaldı.

ICARDI 4 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.

Antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Icardi, son olarak 13. haftadaki Medipol Başakşehir maçının başlangıç kadrosunda bulunmuştu.

Arjantinli futbolcu, geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan derbide de sonradan oyuna dahil olmuştu.

JUAN MATA İKİNCİ KEZ 11'DE BAŞLADI

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, cezalı Dries Mertens'in yokluğunda orta sahada Juan Mata'ya formayı verdi.

İspanyol futbolcu, bu sezon ligde ikinci kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Mata, daha önce Yukatel Kayserispor ile deplasmanda oynanan müsabakaya ilk 11'de görev yapmıştı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadı'nın tribünlerini doldurdu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, son haftalarda etkili performansıyla liderlik koltuğuna oturan takımlarına destek verdi.

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının geçen hafta deplasmanda 3-0 yendiği Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Eski sevgiliyle arkadaş kalmak mümkün mü?
Eski sevgiliyle arkadaş kalmak mümkün mü?
Amaç - sonuç cümleleri örnekleri
Amaç - sonuç cümleleri örnekleri
Doğduğunda üç bacağı, üç ayağı ve iki cinsel organı vardı: İlginç bir hayat yaşadı
Doğduğunda üç bacağı, üç ayağı ve iki cinsel organı vardı: İlginç bir hayat yaşadı
Aksaray'da kaza! Yaralılar var
Aksaray'da kaza! Yaralılar var

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.