Kiradan dönen Emre Akbaba da hazırlık müsabakalarındaki ilk golünü kaydetti. İlk 2 hazırlık müsabakasında 2 gol atan yeni transfer Haris Seferovic ise bu kez Kerem ve Emre Akbaba'nın kaydettiği gollerde son pası veren isim oldu.