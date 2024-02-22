Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı! Galata Kulesi kapalı mı?
İstanbul'un simgelerinden biri olan Galata Kulesi, her gün yerli veya yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Galata Kulesi bir süre için kapalı olacak. İşte, Galata Kulesi'nin açılış tarihi...
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Galata Kulesi bir süreliğine ziyaretçi kabul etmeyecek. Bu süre içerisinde Kule, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı için tadilatta olacak. Peki, Galata Kulesi ne zaman açılacak? İşte, detaylar...
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GALATA KULESİ KAPALI MI?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Galata Kulesi 1 aylığına ziyaretçilerine kapatılacak.
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GALATA KULESİ NEDEN KAPANIYOR?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Galata Kulesini bir aylığına kapatıyor. Bu süre zarfında Kule'de depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışması yapılacak.
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GALATA KULESİ NE ZAMAN AÇILACAK?
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı bulundurulacaktır. Yani açıklamadan yola çıkarak, Galata Kulesi 23 Mart 2024 tarihinde açılacak.
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"KUŞ YUVALARINA ASLA ZARAR VERİLMEYECEK"
Bakanlık açıklamasında kuşlarla ilgili bir detay da yer aldı. Bildiride, göçmen kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsiminin dikkate alınacağını ve hiçbir canlıya zarar verilmeyeceği vurgulandı.