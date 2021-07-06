Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyon çalışmalarının ardından müzeye dönüştürülen Galata Kulesi giriş ücreti günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar, Galata Kulesi giriş ücreti ne kadar oldu sorusuna cevap arıyor. İşte Galata Kulesi giriş ücreti 2021
GALATA KULESİ GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 Temmuz 2021'den itibaren Galata Kulesi Müzesi giriş ücretlerini güncelledi. Galata Kulesi giriş ücretine temmuz ayı itibariyle yüzde 200'den fazla zam yapıldı. Buna göre İBB'ye bağlı BELTUR döneminde 30 lira olan Galata Kulesi giriş ücretleri, 1 Temmuz'dan itibaren 100 liraya yükseltildi.
GALATA KULESİ HANGİ GÜNLERDE AÇIK?
Galata Kulesi ziyaret saatleri, yaz ve kış dönemine göre değişiyor. 1 Nisan - 1 Kasım arası Galata Kulesi giriş saatleri 08:30'da başlıyor. Gece 24.00'e kadar ziyaret edilebiliyor. Galata Kulesi her gün ziyarete açık.
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