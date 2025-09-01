Galata Köprüsünden denize düşen kadını, atlayan adam kurtardı
İstanbul'da, Galata Köprüsünden denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kadın bir başka vatandaş tarafından kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle kadın sudan çıkarıldı. Kadının hayatını kurtaran vatandaş ise ekipler gelene kadar kadının başında beklemesi dikkatleri çekti
Olay, akşam saatlerinde İstanbul Eminönü Galata Köprüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen kadın köprüden denize düştü.
Kadının boğulma tehlikesini geçirdiğini gören bir kişi, tekneden atlayarak kadını boğulmaktan kurtardı. İhbar üzerine dalgıç polisler sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla kadın sudan çıkarıldı. Kadının sağ bir şekilde kurtulduğunu gören çevredeki vatandaşlar, ekipleri ve kadını kurtaran adamı alkışladığı anlar kameraya yansıdı. Kadının sudan çıkarıldığı anlar vatandaşların kamerası tarafından kaydedildi.
Kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.